Star Wars: Jedi Survivor ser ut til å få trailer og lanseringsdato på The Game Awards

Vi har kun fått en liten teaser fra Star Wars Jedi: Fallen Survivor, ellers har vi bare hørt rykter om hva som kommer. Ryktene sier at spillet er ganske så ferdig, og ikke bare det; EAs egen lanseringsplan ser ut til å bekrefte dette.

Når skal de presentere prosjektet? Vel, mye tyder på at det vil skje ganske snart. Tom Henderson sier via Insider-Gaming at vi under The Game Awards ikke bare vil få en ny trailer, men også en lanseringsdato.

"Insider Gaming has learned that the announcement will include a new trailer, release date, and pre-order date. It's believed that the announcement will be made around 30 minutes into the show."

Du kan se den originale teasertraileren nedenfor.