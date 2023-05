Star Wars Jedi: Survivor-oppdatering fikser noen av problemene

HQ

Selv om det ser ut til å være generell enighet om at Star Wars Jedi: Survivor er et veldig bra spill sliter det også åpenbart med tekniske problemer, og noen opplever verre ting enn andre. Utvikleren Respawn Entertainment vet dette, og har tidligere gitt ut en uttalelse der de sier at spillet "ikke fungerer etter våre standarder" for en prosentandel av spillerne, og at det ville komme rettelser og oppdateringer for å rette opp i det.

Vel, vi trengte ikke å vente lenge på den først, ettersom det nå er gitt ut en oppdatering som takler en rekke feil, krasjer, grafiske problemer og mer. Oppdateringen har allerede debutert på PC, og kommer til PS5- og Xbox Series-versjonene i dag, og når det gjelder de nøyaktige oppdateringsnotatene, kan du finne dem på bildet nedenfor.