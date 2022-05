Star Wars: Knights of the Old Republic II kommer til Switch

HQ

Mens vi desperat venter på flere livstegn fra remaken av Knights of the Old Republic, som skal slippes til neste generasjons konsoller og PC, er det ikke helt feil med et gjensyn med de gamle KOTOR-eventyrene.

Etter salgssuksessene (ifølge utviklerne Aspyr selv) som KOTOR, Star Wars: Jedi Knight: Jedi Outcast og nå nyligst Star Wars: The Force Unleashed på Switch, har utviklerne valgt å gå videre til det noe kontroversielle KOTOR II. Oppfølgeren til et av de mest elskede Star Wars-spillene noensinne ble ansett som relativt uferdig da det ble utgitt for nesten 18 år siden, noe Aspyr har tenkt til å rydde opp i.

Så dette kommer ikke til å bli en enkel cashgrab. De innfører nemlig materiale som Obsidian opprinnelig ble tvunget til å prioritere bort på grunn av tidspress fra Lucasarts, hvilket vil resultere i en slags "ultimat" versjon. I tillegg kan vi regne med med mer konvensjonelle oppdateringer og optimaliseringer som bedre bildeoppdatering og oppløsning.

Lanseringen er 8. juni.