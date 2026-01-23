Star Wars: Maul - Shadow Lord har premiere på Disney+ i april

HQ

Disney har delt den første traileren for den etterlengtede og kommende Star Wars: Maul - Shadow Lord, en animert serie som ser den ikoniske Sith Lord stå i sentrum og bli hovedpersonen i en fortelling som ser ut til å være veldig voldelig og actionfylt.

Premisset ser ut til å være at Maul rett og slett er en torn i øyet på Imperiet, som hele tiden er ute etter å skape kaos og forstyrre keiserens planer, i et forsøk på å slå tilbake mot sin tidligere mester som lot ham dø etter duellen med Qui-Gon Jinn og Obi-Wan Kenobi. Seriens slagord er "Kjeder kan brytes. Empires can be shattered," som understreker poenget.

Når det gjelder når Maul - Shadow Lord har premiere, er det satt til å lande på Disney+ den 6. april, med en premiere på to episoder for å starte ting. Mens det vil komme en større offisiell trailer nærmere seriens ankomst, kan du se den spennende teaser-traileren nedenfor.