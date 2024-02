Star Wars- og Marvel-skuespilleren Ben Mendelsohn har veldig lyst til å spille Doctor Doom.

HQ

Ben Mendelsohn har blitt ganske kjent for sine skurkeroller i flere store franchiser. I spissen står nok hans rolle som Orson Krennic i Star Wars, men han har også vært en stor skurk i Ready Player One, prøvd seg som Sheriff of Nottingham i Robin Hood, og til og med spilt den slemme forretningsmannen som finansierte Banes angrep på Gotham City i The Dark Knight Rises. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til rollen som Skrull Talos i Marvel Cinematic Universe, en rollefigur som ikke er en skurk, men som viser at han har erfaring med å jobbe i MCU.

Nå som Talos' skjebne ser ut til å være hugget i stein, har Mendelsohn satt seg ned med GQ for å avsløre at den ene rollen han virkelig, virkelig er interessert i å spille, er enda en skurk, og en veldig stor Marvel en.

På spørsmål om hvorvidt han kunne tenke seg å vende tilbake til Star Wars eller Marvel, svarer Mendelsohn: "Jeg ville nesten gitt både øyne og tenner for å spille Doctor Doom. Jeg synes Doctor Doom er den store uleste Marvel-karakteren som kan og bør gjøres."

Det er uklart hvem som blir hovedskurken i den kommende filmen The Fantastic Four, men vi vet nå hvem som skal utgjøre First Family. Kanskje Mendelsohn kan være den første til å sette dem på prøve?