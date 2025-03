Star Wars Outlaws dominerer Game Audio Network Guild Awards

HQ

Game Audio Network Guild Awards anerkjenner fremragende musikk, lyddesign, dialog og mye mer, og handler om alt som gleder ørene når du setter deg ned med en kontroller eller foran PC-en.

Star Wars Outlaws Helldivers II tok hjem flest priser av alle spillene som var nominert til arrangementet, og vant blant annet prisen for beste hovedtema (uavgjort med Helldivers II), beste originale sang, beste originale soundtrackalbum og årets musikk.

Astro Bot, Helldivers II, Senua's Saga: Hellblade II og flere 2024-hits utgjorde resten av de nominerte, så hvis du er en audiofil som ønsker å sjekke ut spill du kanskje har gått glipp av, kan du sjekke ut hele listen over nominerte her, og prisvinnere her via Variety.