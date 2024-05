Star Wars Outlaws' omdømmesystem forklart av Ubisoft

HQ

Som skurk i Star Wars Outlaws skal du ikke bare stjele og sjarmere deg gjennom galaksen, men du skal også bygge deg et rykte. På godt og vondt blir du et kjent navn, og Ubisoft har skissert hvordan akkurat ditt rykte kan påvirke spillet.

I en samtale med Game Informer fortalte ledende systemdesigner Matthieu Delisle om hvordan omdømmesystemet ble til. "Vi visste at vi ville at spillet skulle handle om valg og konsekvenser, så rykte kom ganske naturlig som et medium for spilleren til å samhandle med spillet.".

Alle mekanikkene i spillet er bygget rundt omdømme, og fraksjonene vil reagere i henhold til hvor mye omdømme du har. Hvis du for eksempel får i oppgave å stjele noe, kan du kanskje bare gå rett inn og ta det hvis ingen vil legge seg ut med deg.

Star Wars Outlaws lanseres 30. august for PS5, PC og Xbox Series X/S.