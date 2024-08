Star Wars Outlaws' PC-spesifikasjoner har blitt avslørt

HQ

Star Wars Outlaws har sett ut som et nydelig spill helt fra starten av, og for PC-spillere betyr dette selvfølgelig at du sannsynligvis trenger en kraftig rigg for å få mest mulig ut av spillets grafikk.

På Ubisofts butikkside for Star Wars Outlaws kan vi se anbefalte spesifikasjoner hele veien fra å gi deg 30 bilder i sekundet med 1080p på forhåndsinnstillingen Low graphics til 4K 60 bilder i sekundet. Det er bilder nedenfor for hver spesifikasjon, men uansett hvilken rigg du kjører trenger du 65 GB SSD-plass og 16 GB RAM.

For Ultra-innstillinger trenger du også en seriøst sterk GPU, enten RTX 4080 eller en AMD Radeon RX 7900XTX, sammen med en AMD Ryzen 7 5800X3D @ 3,4 GHz eller Intel Core i7-12700K @ 3,8 GHz.

Hvilke spesifikasjoner vil du kjøre Star Wars Outlaws på?