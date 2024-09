Star Wars Outlaws stemmeskuespillerinne vil gjerne spille hovedrollen i en film

HQ

Det er fortsatt for tidlig å si hvordan Star Wars Outlaws presterer. Spillet har nok ikke fått så høye seertall som Ubisoft hadde håpet på, men samtidig har hypen vært ganske god, så det er en sjanse for at det blir en suksess for den svenske utvikleren Massive Entertainment og Ubisoft.

Hvis det blir en suksess, er det sannsynlig at hovedpersonen Kay Vess også kan få et fremtidig liv i George Lucas' gamle galakse, ikke bare i spill, men muligens også i en TV-serie eller film. Hvis det noen gang skjer, vil Kays stemmeskuespiller Humberly González gjerne spille karakteren igjen. Hun forteller Variety:

"Jeg tror det ville vært utrolig å se Kay Vess i live-action, for en ting vi ikke ser i animasjon, er de mikrouttrykkene til et ekte menneske på skjermen. Og det ville vært utrolig for meg å oppleve hvordan det ville være å bokstavelig talt være i kostymet hennes, i utseendet hennes, i landskapet, å se henne samhandle med ekte karakterer, skapningene.

Det ville vært en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg ville absolutt ikke sagt nei til muligheten. Og jeg tror det er så mange muligheter til å se Kay Vess og andre aspekter av etablerte roller i Star Wars, fordi vi er i den opprinnelige trilogien, og det er så mange muligheter for henne til å eksistere eller dukke opp på forskjellige steder. Så det ville vært fantastisk, og jeg tror fansen ville elsket det."

Hva tror du, har Kay Vess et liv utenfor spillene, og kunne du tenke deg å se González spille henne i en filmatisering?