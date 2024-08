Star Wars Outlaws 'største inspirasjon var Ghost of Tsushima

HQ

Selv om Ubisoft er kjent for sine viltvoksende åpne verdener og har vært det i årevis, ser det ut til at studioet ikke alltid henter inspirasjon fra en av sine egne titler. Faktisk hentet de på Massive Entertainment som jobbet med Star Wars Outlaws inspirasjon fra et helt annet spill.

Sucker Punchs Ghost of Tsushima er tilsynelatende den største innflytelsen på Star Wars Outlaws, ifølge et intervju med kreativ direktør Julian Gerighty (takk, GamesRadar). "Det er superinteressant fordi min største referanse var Ghost of Tsushima, som er mer på Kurosawa-siden av inspirasjonen enn den vestlige, John Ford-siden av inspirasjonen for George Lucas," sa han.

Gerighty nevnte også Rockstars Red Dead Redemption som en inspirasjonskilde for spillet. "Red Dead Redemption er fenomenalt, [fordi det behandler] verden som en verden - ikke som en sjekkliste med aktiviteter som gjentas ofte. Men jeg tror at det jeg elsket med Ghost of Tsushima, var renheten i å ha en spillerfantasi og virkelig lene seg inn i den. Dette er historien, verdenen, karakteren, alt passer sammen med spillets gameplay som styrer alt. Det er fantasien om at "du er en samurai-ninja i Japan". Det var en av ledestjernene for dette."

Star Wars Outlaws slippes 30. august til PC, PS5 og Xbox Series X/S.