Star Wars Outlaws vil ikke være bundet av galaksens skjebne.

Hvis det er én ting som er irriterende med Star Wars-historier, er det at noen av dem kan få deg til å tro at de skal redde galaksen, men har liten eller ingen reell betydning for den videre historien. Star Wars: The Force Unleashed er et godt eksempel på en historie som viste oss en utrolig kul karakter, men som ble drept fordi den ikke eksisterte i kanon.

Star Wars Outlaws ønsker imidlertid å unngå dette problemet ved å fjerne spillets narrativ fra alle bånd til den videre galaksens skjebne. I en samtale med GameInformer sier Navid Khavari, som er spillets narrative leder, at "Kays drøm er å få et poeng som gjør at hun kan leve et fritt liv og finne sin plass i galaksen. Dette gjelder spesielt etter at et ran går galt, og hun uventet blir en av galaksens mest ettersøkte. Hun blir nødt til å gå inn i underverdenen og ta på seg jobber for kriminelle syndikater, med mål om å gjennomføre et av de største ranene galaksen har sett."

"[Kay] har ennå ikke gjort seg opp noen mening om kampen mellom Imperiet og Opprøret ... akkurat som de fleste i galaksen på denne tiden, ser hun [Imperiet] som en undertrykkende kraft som har spredt seg over hele galaksen. Men de er egentlig bare et hinder i veien for henne på hennes reise gjennom underverdenen."



Dette betyr ikke at det ikke vil stå mye på spill, bare at vi går bort fra det typiske melodramaet mellom Sith og Jedi som vi har sett i mange Star Wars-historier. Det betyr at Imperiet nesten helt sikkert vil komme i bakgrunnen denne gangen.