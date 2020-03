Star Wars: Project Maverick avslørt til PlayStation 4

Vi visste allerede at EA jobber med minst to Star Wars-spill. Mens arbeidet med en oppfølger til Star Wars Jedi: Fallen Order startet før Respawn var ferdige med det første var det veldig usikkert hva EA Motive sitt spill vil handle om. Det kan uansett virke som om vi ikke må vente ekstremt lenge før vi får vite mer om sistnevnte.

Twitterkontoen PSN releases har nemlig i kjent stil holdt et meget godt øye med de delene av PlayStation Store allmennheten ikke kan se, og i den sammenheng lagt merke til at et spill kalt Project Maverick nylig ble lagt inn i systemet. Ikke ekstremt spennende i seg selv, men det er nok det medfølgende bildet som vil vekke interessen til mange.

Her snakker vi altså om et nytt Star Wars-spill, og av det jeg hører er det dette EA Motive har jobbet med. Akkurat hva det er skal jeg ikke dele her, men det blir nok ikke helt som mange tror, noe som også indikeres av bildet som viser en gruppe X-Winger som flyr mot en Star Destroyer på det som kan være Mustafar. Får vi noe i samme stil som Rogue Squadron, X-Wing, Resogun eller hva?