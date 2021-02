Star Wars: Republic Commando gjenopplives på PS4 og Switch

For noen uker siden begynte det å gå rykter om at det ikke bare er Star Wars: Knights of the Old Republic som skal komme til dagens konsoller og PCer, men også Star Wars: Republic Commando. Sistnevnte dog bare i form av det som kalles en port, men det er uansett hyggelig å få det bekreftet.

Aspyr Media, som også jobber på KotOR-remaken, har gitt oss en trailer som avslører at Star Wars: Republic Commando kommer til PlayStation 4 og Nintendo Switch den 6. april. Det eneste som er annerledes med denne utgaven er litt moderniserte kontroller og at den mangler multiplayer, så Xbox-spillere slipper å være spesielt lei seg når originalen uansett kan spilles på Xbox One og Xbox Series.