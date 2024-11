Star Wars: Skeleton Crew kommer tidligere enn forventet

HQ

I en ganske overraskende vending har Disney og Lucasfilm kunngjort at Star Wars: Skeleton Crew vil debutere litt tidligere enn forventet. I stedet for å debutere 4. desember, vil serien nå slippe sine to første episoder 2. desember (3. desember kl. 14.00 GMT / 15.00 CET for oss i Storbritannia og Europa), noe som betyr at vi kommer tilbake til en galakse langt, langt borte om så snart som en uke.

Men dette var ikke alt Disney hadde å dele om Skeleton Crew heller. Produksjonsgiganten avslørte listen over regissører som er knyttet til showet og hvem som styrer hvilken episode. Mens det viktigste å ta bort fra det er at Jon Watts og David Lowery har flest studiepoeng på to episoder hver, vil hele sesongen se Bryce Dallas Howard tilbake i Star Wars regissørstol, mens Jake Schreier, Lee Isaac Chung, og The Daniels, avrund den åtte-episoders sesongen.

Star Wars: Skeleton Crew vil pågå fra 3. desember og helt frem til 14. januar.