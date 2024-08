Star Wars: Skeleton Crew viser seg frem med første trailer

Det ser ut til at det blir et barnevennlig eventyr i galaksen langt, langt borte i vinter, for nå har den kommende Star Wars-serien Skeleton Crew vist seg frem for alvor. En gjeng barn går seg skikkelig vill i verdensrommet, og så dukker Jude Law opp for å redde dagen.

I denne første traileren hviskes det om både jeditempler og oppvisning av jedikrefter. Blant skuespillerne, i tillegg til nevnte Jude Law, ser vi Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, og vi vet også at Nick Frost skal gjøre stemmen til en droide. Serien er skapt av Jon Watts og Christopher Ford og har premiere på Disney Plus den 3. desember.