Star Wars: Squadrons, FM 2021 og andre sportspill klare for Xbox Game Pass

Fem dager har gått siden EA annonserte at Madden NFL 21, NHL 21 og Star Wars: Squadrons ville bli en del av EA Play før midten av april, noe som også betyr at de kommer til Xbox Game Pass. De er uansett ikke de eneste, for to andre sportspill sniker seg også med.

Microsoft minner oss nemlig ikke bare på at Madden NFL 21 kom til konsollutgaven av Xbox Game Pass i går, men avslører i samme slengen at Football Manager 2021 blir en del av tjenesten både på konsollene og PC i morgen. Da kommer også NBA 2K21 til konsollene og nettskyen.

Resten av de kommende ukene forblir litt mystiske hva nye inkluderinger angår siden vi fortsatt ikke får vite akkurat når Star Wars: Squadrons og NHL 21 blir klare for Xbox Game Pass.

Det vi derimot får vite er at følgende spill vil fjernes fra tjensten den 15. mars:



Alvastia Chronicles på konsollene og PC



Astrologaster på PC



Bloodstained: Ritual of the Night på konsollene og PC



Kona på konsollene



The Witcher 3: Wild Hunt på konsollene



I alle fall to av disse er ganske gode, så last dem ned "gratis" mens du kan.