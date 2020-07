Star Wars: The Bad Batch annonsert for Disney+

Du ser på Annonser

Selv før Lucasfilm annonserte at Star Wars: The Clone Wars' syvende sesong ville bli den siste gikk det rykter om at serien ville få en spin-off eller to, og litt som forventet er det noen spesielle kloner som nå får rampelyset.

Lucasfilm har nemlig annonsert Star Wars: The Bad Batch er en ny animasjonsserie som skal komme til Disney+ en gang neste år. Som navnet tilsier vil vi følge den litt spesielle The Bad Batch-gruppen vi ble introdusert for i syvende sesongs første del. Nå som klonekrigen er over reiser de over hele galaksen som leiesoldater, så vi loves spennende episoder hvor de får vist de unike egenkapene sine.

Gledelig nok er det Dave Filoni som leder dette prosjektet også, mens Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) er "supervising director" og Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) tar seg av skrivingen.