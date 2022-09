Star Wars: The Bad Batchs andre sesong har premiere i januar

HQ

Star Wars: The Bad Batch hadde premiere i fjor og ble relativt godt mottatt av både kritikere og fans.

Allerede før avslutningen av den første sesongen ble det bekreftet at det ville komme en andre sesong, og den begynner nå å nærme seg. Under D23 ble det avslørt at den nyeste sesongen har premiere 4. januar, og at den vil bestå av hele 16 episoder.

Det ble dessverre ikke vist noen ny trailer, men du kan se den originale nedenfor.