Star Wars: The Last Jedi gjør Rian Johnson mer stolt enn noen gang

Man kan trygt si at Star Wars: The Last Jedi virkelig delte fansen i 2017. Mens noen virkelig digget hvordan filmen turte å gå andre steder enn forventet og muligens håpet hatet andre dette. Regissøren Rian Johnson har derfor måtte gjennomgå en god del de siste årene, noe som hans nyeste kommentar interessant.

I et intervju med Empire avslører Johnson at han aldri har vært mer stolt av Star Wars: The Last Jedi enn han er nå fem år senere siden han "virkelig svingte balltreet mot ballen". Videre går han nærmere inn på hvordan Luke blir fremstilt i filmen:

"For meg handler ikke de siste bildene i filmen om å dekonstruere myten om Luke Skywalker, men de bygger den og er at han omfavner den. De handler om at han totalt trosser forestillingen om å "kaste vekk fortiden", og å omfavne det som virkelig teller om myten hans og hva som vil inspirere den neste generasjonen. Så for meg er prosessen å strippe noe alltid en interesse for å komme til noe essensielt som virkelig gjelder."

Har dine tanker om The Last Jedi endret seg gjennom årene? Hva synes du nå?