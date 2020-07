Star Wars: The Old Republic er endelig på Steam

Du ser på Annonser

Mens de fleste spent venter på at EA en dag avslører Star Wars: Knights of the Old Republic 3, så er det nå mulig å nyte Biowares store MMORPG Star Wars: The Old Republic via Steam.

Spillet kom i 2011, og den gang prøvde EA febrilsk å skape oppmerksomhet rundt deres Origin-plattform, så derfor har spillet vært eksklusivt tilgjengelig via den hele tiden - frem til nå.

Selve kjernespillet er free-to-play, men det er også et valgfritt abonnement via Steam som øker det maksimale nivået, og gir adgang til Onslaught, Knights of Eternal Throne og Knights of the Fallen Empire, en rekke store utvidelser for 109 kroner i måneden.

Skal du spille det?