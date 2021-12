Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith utsatt til februar

HQ

Mange av dere hadde nok begynt å telle ned dagene til Star Wars: The Old Republic sin spennende Legacy of the Sith-utvidelse skulle lanseres om en uke, men som du forstår av overskriften og bruken av preteritum kan du ikke telle på fingrene lengre.

Bioware forteller at de trenger en del ekstra tid for å finpusse Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith og gjøre noen endringer basert på tilbakemeldingene fra testserverne, så utvidelsen har blitt utsatt fra den 14. desember til 15. februar.