Star Wars: The Rise of Skywalker hadde årets beste premiere

I går hadde altså tiden endelig kommet for å avslutte Skywalker-familiens saga med Star Wars: The Rise of Skywalker, og som forventet endte filmen opp med å være meget populær.

Faktisk kan Disney bekrefte at Star Wars: The Rise of Skywalker hadde årets beste premieredag her i Norge med hele 69.245 besøkende. Ingar og jeg var to av disse, så du kan lese en helt spoilerfri anmeldelse her. Så får bare tiden vise om Frozen 2 kan toppe Rise of Skywalkers fantastiske start eller om sistnevnte avslutter året på topp.