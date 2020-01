Star Wars: The Rise of Skywalker skulle forklare Palpatines skjebne

Med snakk om Snyder Cut og det hele er det liten tvil om at slettede scener fra filmer har fascinert folk i flere tiår, og det viser seg at Star Wars: The Rise of Skywalker også vil skape debatt.

Dere som ikke har sett filmen enda bør ikke lese neste avsnitt om historiespoilere vil kunne irritere

For noe de fleste la merke til et par minutter inn i sagaens siste film er jo at fall fra store høyder sjelden dreper folk i Star Wars-universet. Denne gangen var det at Palpatine overlevde fallet og den påfølgende eksplosjonen i Return of the Jedi. I motsetning til de andre tilfellene har vi dog ikke fått svar på hvordan keiseren tilsynelatende klarte dette, men Disney hadde faktisk planlagt å avsløre det.

I et intervju med HyffPost kan nemlig Maryann Brandon, en av "Editor"-ene i The Rise of Skywalker, fortelle at det finnes scener som forklarer hva som skjedde med Palpatine mellom Return of the Jedi og den nyeste filmen. Problemet er bare at disse scenene havnet på klippegulvet og dermed endte opp som slettede scener.

"It was kind of a delicate balance and went back and forth a lot about how much we wanted to reveal. Some scenes changed quite a bit, the way that we wanted to present it to the audience. In the end, we ended up showing a lot less of it than we started with(...)It used to be a little more information about it, what was keeping [Palpatine] alive, but it seemed to go off topic(...)There was so much information in the film and so many characters that we wanted to have an audience concentrate on. I think we felt we didn't want to clutter the film up with things you didn't need to know."

Enkelt sagt handlet det altså om flyten i filmen og hvor lang den ble, så de bestemte seg altså å fjerne forklaringen og i stedet bruke mer tid på andre karakterer og situasjoner.

Hva synes du om valget? Skulle du gjerne sett dem bytte en sekvens som faktisk er i filmen med forklaringen om hvorfor Palpatine er i The Rise of Skywalker?