Star Wars: Visions får ny sesong våren 2023

Disney har annonsert at animasjonsserien Star Wars: Visions har fått grønt lys for en andre sesong. Den planlegges å komme våren 2023 og det ble avslørt under panelet for showet på Star Wars Celebration-arrangementet at denne kommende sesongen vil utvide stilene og den kulturelle representasjonen, og vil ta et skritt bort fra å kun være en anime.

Når de gjelder hva disse andre stilene og kulturene vil være; India, Spania, Frankrike, Storbritannia og Irland, Sør-Afrika og den amerikanske delstaten California har alle blitt fremhevet.

Ellers har Disney ennå ikke kunngjort mye annet om seriens andre sesong, men vi får uten tvil vite mer når vi nærmer oss premieren neste år.