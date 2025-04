Star Wars Zero Company har blitt annonsert, vil bli avslørt i sin helhet senere denne uken Det er et turbasert taktikkspill som kommer fra Bit Reactor og er planlagt for lansering på PC og konsoller.

Vi har blitt velsignet med Star Wars videospill de siste årene, enten det er intens pilotaction i Star Wars: Squadrons, utfordrende action-RPG-kamper i Star Wars Jedi: Fallen Order og Survivor, familievennlig plattformmoro i Lego Star Wars: The Skywalker Saga, eller til og med actioneventyr i en åpen verden i Star Wars Outlaws, har det vært noe for enhver smak. Snart utvides dette tilbudet ytterligere, ettersom utvikleren Bit Reactors lenge ryktede turbaserte taktikkspill for én spiller Star Wars nå er bekreftet. HQ Det vil bli kjent som Star Wars Zero Company, og vi vil faktisk få se mye mer av spillet og lære mye mer om det også snart, ettersom det i løpet av helgens Star Wars Celebration -arrangementer i Japan vil få et dedikert "første blikk". Fremvisningen vil skje den 19. april kl. 8:30 BST / 9:30 CEST, og i forkant av at det skjer har vi faktisk ikke en hel å legge til om spillet. Annet enn å se nøkkelgrafikken nedenfor, er vi også informert: "Rekrutter et ukonvensjonelt team av agenter og distribuer dem på oppdrag som ikke ligner noen andre i galaksen langt, langt borte i Star Wars Zero Company!" Figurene i nøkkelbildene er også beskrevet som "bare noen få medlemmer av elitetroppen under din kommando", noe som betyr at vi bør bli kjent med den Cassian Andor-utseende fyren foran og i midten, den lyssabel-svingende jedien (?) bak ham, astromech-droiden, mandalorianeren som sannsynligvis er en dusørjeger, den kampskadde Clone -soldaten og den svært uvanlige andre fyren helt til venstre som vi ikke helt kan bli klok på. Er du spent på Star Wars Zero Company? Spillet lanseres på en ikke fastsatt dato på PC, PS5 og Xbox Series X/S.