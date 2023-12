Starbreeze sitt neste spill er basert på Dungeons and Dragons

HQ

Den svenske utvikleren Starbreeze fokuserer ikke bare på å fikse Payday 3, men har også store planer for fremtiden. Dette ble kunngjort i går under avdukingen av Project Baxter, et flerspillerspill basert på Dungeons and Dragons. Administrerende direktør Tobias Sjögren sa følgende om spillet:

"Det er vanskelig å forestille seg en bedre kombinasjon enn Dungeons & Dragons og Starbreeze - begge med sitt fundament i samarbeids- og fellesskapsdrevne opplevelser, "play it your way" og uendelig replayability. Når vi ser på mulige IP-adresser for våre fremtidige prosjekter."

"Dungeons & Dragons har alltid stått øverst på listen vår, og jeg er utrolig glad for å kunngjøre denne lisensen. Jeg vil takke Wizards of the Coast for å være en så god samarbeidspartner. Utviklingen av spillet er i full gang, og vi gleder oss til å lansere et fantastisk Dungeons & Dragons-actioneventyr i 2026."

Akkurat som Payday-serien er dette et spill som er bygget rundt GAAS-modellen, og det skal etter planen lanseres på alle de store plattformene i 2026 med crossplay (heldigvis). Så for alle fantasitørste individer der ute kan dette være vel verdt å holde et øye med.