Starcraft og Starcraft II kommer til Game Pass i november

HQ

Som en del av Xbox Tokyo Game Show-presentasjonen gikk sjefen Phil Spencer nettopp på scenen for å avsløre at to Starcraft-tillegg skal styrke Game Pass-biblioteket i november.

Vi blir fortalt at Starcraft: Remastered og Starcraft II: Campaign Collection begge er satt til å ankomme på PC Game Pass og for de som har et Game Pass Ultimate abonnement alt fra 5. november.

Det er ikke så mye mer å legge til, ettersom disse spillene er ganske gamle og velkjente på dette tidspunktet, men hvis du ikke har hatt sjansen til å spille noen av dem før, ikke gå glipp av denne muligheten til å gjøre det som en del av Game Pass-avtalen din.