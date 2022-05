Stardew Valley har nå solgt over 20 millioner eksemplarer

HQ

Eric Barone, skaperen av Stardew Valley, jobbet på spillet i mange år og hadde ingen idé om at han var i ferd med å forme en av de største indie-suksessene noensinne.

Men spillet har solgt som varmt hvetebrød i mange år siden den offisielle lanseringen 26. februar 2016. Siden da har det kommet til flere og flere plattformer, og nå har det nådd en meget imponerende milepæl.

På spillets hjemmeside avsløres de nemlig at det har nådd 20 millioner solgte eksemplarer:

"As of March 2022, Stardew Valley has sold over 20 million copies across all platforms, with 13 million copies sold on PC alone."