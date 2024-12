Stardew Valley når 41 millioner solgte eksemplarer

HQ

Stardew ValleyIndiejuvelen som har gitt millioner av mennesker gleden av livet på gården, har nådd en bemerkelsesverdig milepæl: over 41 millioner solgte eksemplarer på alle plattformer per desember 2024. Spillet er skapt av soloutvikleren Eric "ConcernedApe" Barone, og spillets reise fra et lidenskapsprosjekt til et globalt fenomen er intet mindre enn ekstraordinær. Spillerne fortsetter å strømme til Pelican Town for den hjertevarmende blandingen av jordbruk, utforskning og karakterdrevne historier.

Ifølge spillets nettside leder PC-versjonen an med 26 millioner solgte eksemplarer, mens Nintendo Switch, med sin bærbare sjarm, står for ytterligere 7,6 millioner. Andre plattformer som PlayStation og Xbox deler resten, noe som understreker spillets universelle appell. Denne prestasjonen kommer åtte år etter lanseringen i 2016, og viser at en dyp satsing på kvalitet og løpende oppdateringer kan holde spillerne engasjert lenge etter lanseringen.

Spillets 1.6-oppdatering, som ble lansert i november, har lagt til nye lag i opplevelsen, noe som gjør at både veteraner og nykommere fortsetter å engasjere seg. I tillegg er Stardew Valley en sjeldenhet i moderne spillverden - med store, gratis oppdateringer uten å måtte ty til betalt DLC. Barone støtter fortsatt spillet aktivt mens han jobber med sitt neste prosjekt, Haunted Chocolatier, og fansen er optimistiske med tanke på fremtiden. Vil Stardew Valleys suksess inspirere flere indie-utviklere til å jage drømmene sine?

Hva har vært ditt favorittøyeblikk i Pelican Town?