Stardew Valley skaperen kan lage en oppfølger en dag

Eric "ConcernedApe" Barone, best kjent for sin svært populære kreasjon Stardew Valley, avslørte i et nylig intervju med TigerBelly at han kunne se for seg å lage en oppfølger en dag. Han påpekte imidlertid også hvor mye enklere det er å legge til innhold i et allerede ferdig spill enn å starte noe helt nytt fra bunnen av :

"Det er alle systemene - alle de store systemene - som allerede er ferdige. Det er det som ikke er morsomt å gjøre. Når jeg lager en oppdatering til Stardew Valley nå, er det bare å legge til ditt og datt. La oss legge til grønt regn - disse tilfeldige, finurlige ideene. Kanskje jeg til slutt lager en Stardew Valley 2, for å være ærlig."

Det er selvfølgelig verdt å merke seg at en oppfølger sannsynligvis fortsatt er langt unna. Barone er for tiden dypt inne i utviklingen av et helt annet spill kalt Haunted Chocolatier. Samtidig planlegger han å fortsette å legge til innhold til Stardew Valley også - faktisk har han tidligere sagt at drømmen hans ville være å fortsette å oppdatere det selv om 50 år fra nå.