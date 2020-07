Stardew Valley slippes fysisk til Switch og PC

Du ser på Annonser

Gårdssimulatoren Stardew Valley fortsetter å være et meget populært spill. Nå, over fire år etter lanseringen, har utvikleren Concernedape, i samarbeid med Fangamer, annonsert at tittelen skal slippes fysisk til PC og Nintendo Switch. Foruten en standardversjon til begge format har en fet samlerutgave også blitt offentliggjort. I denne versjonen får du blant annet en replika av et skjøte, en tegneserie, pusseklut, en standee av tre og mer. Alt lanseres den 6. november. Prisen på samlerutgaven ligger på mellom 64 og 69 dollar, avhengig av hvilken plattform du velger, mens standardutgaven koster mellom 29 og 34 dollar.

Du kan forhåndsbestille her.