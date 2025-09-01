Gamereactor

nyheter
Stardew Valley

Stardew Valley vil få en 1.7-oppdatering

Som ikke vil "hindre Haunted Chocolatier-utviklingen" ifølge ConcernedApe.

HQ

Gode nyheter Stardew Valley fans! Skaperen Eric "ConcernedApe" Barone har avslørt at det elskede livssimspillet snart vil bli utvidet med en ny oppdatering. Kjent som Update 1.7, vi har ikke mye informasjon om hva dette vil legge til ennå, men vi vet at det kommer, takket være en kort melding delt på X av utvikleren.

ConcernedApe forklarer: "Ok, jeg avslørte dette på konserten i går kveld, og nå er katten ute av sekken, så jeg vil bekrefte for alle: Det vil komme en Stardew Valley 1.7-oppdatering. Ingen lanseringsdato, ikke noe estimat. Men det skjer".

For de som er litt bekymret for at en annen Stardew Valley -oppdatering vil bremse ConcernedApes neste tittel ytterligere, Haunted Chocolatier, adresserer utvikleren dette med følgende uttalelse.

"Min plan er at dette ikke vil hindre utviklingen av Haunted Chocolatier".

Hva håper du Stardew Valley Update 1.7 vil tilføre det enormt populære spillet?

Stardew Valley

