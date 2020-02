Stardew Valley-skaperen jobber på flere prosjekter i samme univers

Stardew Valley er blant de mest elskede indie-spillene i løpet av forrige tiår, og for en stund siden avslørte skaperen av spillet, Eric Barone, at han hadde intensjoner om å vende tilbake til samme univers, men i hvilket omfang visste vi på daværende tidspunkt ikke.

Nå vet vi at Barone jobber på flere prosjekter, som er direkte forbundet til Stardew Valley-universet. I en rekke innlegg på Twitter avslører han at han jobber på ett spill i samme univers som ikke er en direkte etterfølger, og et annet spill som tilsynelatende er i samme sjanger, men hvor forbindelsen til universet ikke er helt fastlagt.

"Yes, I'm actually working on a couple of new projects. One takes place in the world of Stardew Valley, but is not a farming game. The other, I'm not 100% sure about the world yet, but it will tie into Stardew Valley in some way. I'm not setting out to make the next indie smash hit, I just want to make another game that I enjoy and am happy with. And to share some of my art & ideas with the world. If it becomes popular, I will be happy, but it's not my focus."

Det ser ut til at Barone jobber sammen med noen få utvalgte utviklere på disse prosjektene, for han samarbeider ikke lenger med utgiveren Chucklefish.