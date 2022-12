Stardew Valley-skaperens Haunted Chocolatier er fortsatt et stykke unna

HQ

Eric Barone, som du sikkert kjenner som mannen bak Stardew Valley, jobber med en slags åndelig oppfølger til spillet som heter Haunted Chocolatier. Vi har allerede sett en liten trailer, som du kan se nedenfor, men dethar fortsatt en lang vei å gå før det er klart.

I et intervju med ScreenRant sier Barone at prosjektet er stort og ambisiøst, og at vi ikke kan forvente en lansering med det første:

"It's going well, but it's a big game. I have a big, ambitious vision for it. It's a little bit daunting, the amount of work that it's going to be. But Stardew Valley took me four and a half years; I've been working on Haunted Chocolatier for about a year and a half or maybe two years now. I announced it a little bit over a year ago, but it's still gonna be a while. But I think it's going good. So far. There's a lot of good things so far."

Ifølge hans egne beregninger kan det lett ta to år før det lanseres.