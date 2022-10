Starfield avslører begrensninger og forbedringer i ny video

HQ

Siden Bethesda og Xbox Game Studios bare har vist frem Starfield på store scener tre ganger er det ikke rart at mange fortsatt har mange spørsmål om spillet. Heldigvis har endelig utviklerne bestemt seg for å svare på noen av disse i den litt skjulte videoserien sin.

For nå har vi fått en ny video i Starfield sitt Constellation-program, og der svarer studio-lederen og spillets hovedregissør, Todd Howard, på en rekke spørsmål de har fått inn. Da gjentar han ikke bare at spillet har over 250,000 linjer med dialog (over dobbelt så mange som Fallout 4), men avslører også at romskipene våre må oppgraderes slik at de kan fly lengre på en gang, hvordan oppdragene vil være langt mer varierte og spennende ved å blant annet være dypere og mer komplekse og at negative karaktertrekk kan lukes vekk ved å gjøre oppdrag eller utfordringer.