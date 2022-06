Starfield blander Skyrim, Fallout og No Man's Sky i gameplayvideo

HQ

Som forventet fikk Starfield æren av å være det avsluttende høydepunktet i kveldens Xbox + Bethesda Showcase. En av grunnene til dette var at vi både fikk se og høre mye om det etterlengtede spillet.

I videoen under kan du se at Starfield selvsagt vil la oss velge mellom å spille i første- og tredje-person mens vi utforsker det Bethesda sier er over 1000 ulike planeter spredd over 100 solsystemer, så forhåpentligvis blir det mye variasjon selv om det får det til å høres ut som kvantitet fremfor kvalitet. Denne utforskningen kan også gjøres med romskipet du kan tilpasse nesten akkurst som ønsket og ha romkamper med.

Når du er på bakken går det stort sett i den kjente Bethesda-oppskriften som består av å snakke med folk, kjempe mot folk og skapninger, gå rundt omkring på jakt etter resusserser og hemmeligheter, bygge baser og generelt bare oppleve dette helt nye universet.