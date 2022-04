Starfield bringes til nye høyder med musikken

HQ

Ved å stå bak musikken i spill som Fallout 3, Prince of Persia og Dragon Age II har Inon Zur blitt et velkjent navn, så Bethesda satte standarden da noe av det første de avslørte om Starfield var at han skal lede den delen av det ekstremt etterlengtede spillet. Vi fikk en liten smakebit på hvordan romeventyret vil høres ut både i den første skikkelige traileren og fjorårets Skyrim-konsert, men nå er det tid for å lære litt mer.

For Bethesda har offentliggjort en ny videodagbok hvor Starfields "Audio Director", Mark Lampert, og herr Zur snakker om hvordan musikken i kjent stil vil spille en meget viktig rolle med å bringe dette romeventyret til live.