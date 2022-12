Starfield byr på flere unike biomer selv på samme planet

HQ

Det er selvsagt for tidlig å si om Starfield blir et bra spill eller ikke, men ambisjonsnivået er i alle fall utrolig høyt og Bethesda har forsøkt å skape noe enormt som fortsatt føles skreddersydd og gjennomtenkt.

Bethesda i Italia gir nå et eksempel på dette via et kort innlegg på Twitter, der de avslører at hver planet kan tilby flere unike biomer (miljøtyper). Kort sagt, én planet trenger ikke å være av en bestemt type eller bare ha en karrig overflate.

De har også gitt ut et nytt konseptbilde fra spillet, som du kan se via Twitter-innlegget nedenfor.