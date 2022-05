Starfield delte nytt konseptbilde under National Space Day

Bethesda feirer National Space Day på best mulig måte for oss gamere.

Ved å stå bak musikken i spill som Fallout 3, Prince of Persia og Dragon Age II har Inon Zur blitt et velkjent navn, så Bethesda satte standarden da noe av det første de...

Starfield lover "mange unike omgivelser med masser av liv"

den 29 desember 2021 klokken 08:03 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Vi vet allerede at Starfield kommer til å bli Bethesda Game Studios' største spill så langt, men mange er bekymret for at den store verdenen ikke vil by på verken unike...