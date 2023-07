Starfield er 20 % lengre enn tidligere Bethesda-spill

HQ

Som du kanskje kan forestille deg, vil Starfield kreve hundrevis av timer for folk som virkelig vil gjøre alt, og Bethesda har allerede sagt at det kommende spillet er større enn noe de noen gang har gjort før.

Men hvis du kun fokuserer på hovedkampanjen, hvor langt er Starfield? Det har regissør Todd Howard nå avslørt i et intervju med IGN:

"Denne ender opp med å bli litt lengre [enn våre tidligere spill], og det kan hende vi justerer den litt til. Det er flere oppdrag, så det blir kanskje 20 % mer enn i de tidligere spillene."

Howard utdypet at dette betyr at det "kanskje blir 30, kanskje 40". Howard sier også at de kommer til å fortsette å videreutvikle spillet en god stund etter utgivelsen, og han har store forventninger til moddingsmiljøet, som pleier å gjøre store ting med Bethesdas titler:

"Vi har lært at folk spiller spillene våre veldig, veldig lenge. De spiller fortsatt Skyrim - ikke sammenhengende i 10 år, men de forlater spillet og kommer tilbake med ekstra innhold. Vi kommer helt klart til å lage ekstra innhold til dette spillet, og vi elsker modding-fellesskapet vårt. Vi tror faktisk at dette spillet kommer til å bli en drøm for moddingmiljøet vårt, for det er så mye de kan gjøre."