Starfield er årets raskest selgende nye IP i Europa.

HQ

Vi visste allerede at Starfield hadde fått en veldig god start, siden det har slått alle slags rekorder, men så langt har vi ikke fått noen salgstall, siden Microsoft sjelden deler slike. Heldigvis har vi nå i det minste fått en indikasjon på hvordan Starfield har gjort det salgsmessig i Europa, takket være GamesIndustry.biz.

De har nå avslørt at Starfield er årets femte mest solgte spill i Europa, kun slått av Hogwarts Legacy, Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og Star Wars Jedi: Survivor - noe som også betyr at det slo utgivelser av spill som Final Fantasy XVI og Resident Evil 4. Det betyr også at det er den raskest selgende nye IP-en i 2023 i vår del av verden.

Selv om dette er imponerende i seg selv, bør det også bemerkes at disse tallene er basert på salg, og at mange spillere har fått Starfield via Game Pass-abonnementet sitt, som ikke er inkludert i det hele tatt. Det betyr at det faktiske antallet personer som skaffer seg og spiller Starfield er langt høyere enn det raskeste salgstallet indikerer.

Har du kjøpt Starfield, eller spiller du via Game Pass eller ikke i det hele tatt?