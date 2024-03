Starfield får quality-of-life-endringer med ny oppdatering

HQ

Bethesda fortsetter å jobbe med romrollespillet Starfield og har nå sluppet en oppdatering med flere etterspurte forbedringer, blant annet at det ikke lenger koster en digipick å velge "Undo" når du prøver å dirke opp sikkerhetslåser.

En annen ting folk har klaget på er at det tidligere ikke var mulig å åpne dører eller høste materialer når skanneren var slått på, noe som nå er fikset. Fotomodus har også fått noen flere funksjoner, og spillet lagrer automatisk litt oftere. Sjekk ut hele listen over alt det nye i oppdatering 1.10.31 nedenfor :