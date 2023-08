Starfield forhåndslastingen begynner denne uken, ifølge Amazon-listen

HQ

Det ser ut til at vi kan forhåndslaste Starfield fra 9. august, ifølge en ny liste fra Amazon. Dette er nesten en måned før spillet offisielt lanseres 6. september.

Starfield kommer til å bli et stort spill, og vil etter alt å dømme ta opp rundt 125 GB plass, så noen vil trenge god tid til å laste det ned. En måned er virkelig god tid til å forhåndslaste et spill. Med tanke på at vi ikke fikk tid til å forhåndslaste Baldur's Gate III, som var like stort, er dette litt av et hopp.

Starfield Baldur's Gate III er et av de mest etterlengtede spillene på lenge, og spillere som har forhåndsbestilt, vil få tilgang til det noen dager før den offisielle lanseringen. Forhåpentligvis kan skeptiske fans som er bekymret for en forsinkelse, slappe av nå som forhåndslastingen kommer denne uken.