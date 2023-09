Starfield Fortsetter en frustrerende trend for Bethesda-spillene

HQ

Si hva du vil om Bethesda-spill, men de er i det minste konsistente. Fra oppdragslinjene du ser, verdenene du kan gå deg vill i, og de stakkarslige irske aksentene, kjenner du igjen et Bethesda-spill når du er i et.

Til tross for at Fallout-spillene tidligere har hatt irske karakterer, ser det ut til at Starfield fortsatt ikke har klart å få til en skikkelig irsk aksent i et Bethesda-spill. På sosiale medier har folk nok en gang rakket ned på utviklerens forsøk på å fange en irsk aksent.

Dette kommer til å være frustrerende for irene, men for oss andre er det en lysere side ved denne dårlige aksenten. Noen oppfordrer Bethesda til å ansette en irsk stemmeskuespiller hvis de vil fortsette å bruke denne typen NPC-er i spillene sine.

Karakteren vi ser i klippet nedenfor er ikke så viktig, men man kan likevel spørre seg hvorfor de i det hele tatt er irske, hvis det bare er for å irritere folk med ekte aksent.