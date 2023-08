Starfield hadde nesten en hovedperson med stemme

HQ

En hovedfigur med stemme i rollespill kan være et omstridt tema. Uten stemmeskuespillere ville vi ikke hatt de ikoniske stemmene til Commander Shepard, Wanderer i Fallout 4 og mange andre minneverdige spillerkarakterer.

Men Bethesda har valgt en annen tilnærming i sitt kommende sci-fi-rollespill Starfield. I en samtale med Polygon forteller Bethesda at veien til en ustemt hovedperson i Starfield ikke var snorrett, og at det tok litt tid å finne ut av det.

"Tidlig i spillet hadde vi en hovedperson med stemme", sier hoveddesigner Emil Pagliarulo. "I forproduksjonen var planen å ha en hovedperson med stemme. Vi hyret inn en skuespiller, fikk stemmen, lyttet til ham og tenkte: 'Vet du hva, denne fyren er for spesifikk'.

Så hva er alternativene? Skal vi ha fire stemmer, slik noen rollespill har? Har vi én stemme, men leier inn en annen som passer bedre? Men [i Starfield] kan du lage alle typer personer. Vi innså at den eneste måten å virkelig gjøre det på og la spilleren være den personen han eller hun ønsker å være, var å ha en hovedperson uten stemme.

Det er et stort argument at spillerne i Fallout 4 og andre rollespill ikke liker å lese en dialoglinje, en spillerrespons, og så klikker de på den og får [en annen replikk]. Men problemet er at du leser det, og så klikker du på det, og så må du vente på at de skal si det samme. Så det er heller ikke ideelt. Så da kom vi frem til: "Hva om vi bare skriver en tekst?", og det var veldig befriende. Og jeg mener, vi har over 200 000 linjer med muntlig dialog i Starfield uten noen hovedperson med stemme. Og det var nettopp det å ikke ha en hovedperson med stemme som gjorde det mulig for oss å skape en så stor verden."

Det virker som det sikreste alternativet å gi spillerne en karakter uten stemme, siden de da kan forestille seg at stemmen høres ut som de vil. Vi kommer fortsatt til å få stemme til sidekarakterer også, så det blir ikke helt stille i verdensrommet.