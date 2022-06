Starfield har nesten fire ganger mer stemmeskuespill enn Fallout 4

HQ

Hvis du nylig ble litt bekymret over at det "bare" er fire storbyer i Starfield og at det brukes såkalt "prosedyrisk generering" for å forme en god del av de 1000 planetene i spillet, så trenger du i det minste ikke å være redd for mangel på stemmeskuespill.

For spillet ser ut til å ha en mildt sagt enorm porsjon dialog med fullstendig stemmeskuespill. Som WCCFTech skriver har spillet 3,75 ganger mer stemmeskuespill enn Fallout 4, noe som egentlig ble påpekt for noen måneder siden, men som nå har blitt bragt på banen igjen av Todd Howard.

Dette til tross for at vi nylig fikk vite at ens egen karakter i Starfield ikke har noen stemme.

Gleder du deg til spillet?