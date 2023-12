Starfield har passert 12 millioner spillere

HQ

Først nylig fikk vi vite at Starfield har passert milepælen på 11 millioner spillere, og det var først i midten av september, kort tid etter lanseringen, at tittelen passerte 10 millioner spillere. Nå kan vi legge til at Bethesda Game Studios' siste forsøk har passert milepælen på 12 millioner spillere.

Dette avslørte nemlig Microsofts spillsjef Phil Spencer i et panel under CCXP i Brasil i helgen, hvor han også bemerket at Starfield fortsatt er blant de 10 mest spilte spillene fra Xbox Game Studios.

Til tross for ganske anstendige spillertall har Starfield så langt slitt med å få nominasjoner og priser ved de ulike prisutdelingene som arrangeres på denne tiden av året og fremover. Synes du at Starfield burde feires mer i prisutdelingssammenheng?