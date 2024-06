Starfield kan spilles med 120 bilder per sekund på Xbox Series S

HQ

Som du kanskje vet har Bethesda gjort det mulig å legge til mods til Xbox-versjonen av Starfield takket være Creation Club -verktøyet. Det er allerede flere alternativer å velge mellom, og folk er opptatt med å lage nye, med noen ganske fantastiske resultater.

Et slikt eksempel tilbys av Fuzion Xbox Testing. Starfield fikk en del kritikk før utgivelsen etter at det ble bekreftet å kjøre med 30 bilder per sekund. Dette ble nylig økt til det dobbelte, men Xbox Series S har ingen slike alternativer. Men det er her modderne kommer inn.

Nå er det faktisk en måte å kjøre Starfield på Xbox Series S med opptil 120 bilder per sekund. Teknisk sett er det imidlertid ikke en mod som forbedrer, snarere tvert imot. I stedet, som Pure Xbox rapporterer, bør du installere "Uncap FPS for Series S", "Performance Tweaks (Series S)", "Performance Shadows (Series S)", "Remove Grass", "Crowd Reducer" samt "No God Rays" - hvis navn ganske godt beskriver hva de gjør.

Og når du har gjort det, øker spillets jevnhet virkelig. Det er ikke så ofte det når 120 bilder i sekundet, men det er fortsatt generelt veldig høyt, noe som viser at alle med Xbox Series S som prioriterer en jevn bildefrekvens, kan forbedre den hvis de er villige til å ofre grafisk fluff.