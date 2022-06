Starfield kommer til å ha totalt fire store byer

HQ

Starfield har 1000 planeter, men vi kan gå ut i fra at mange er til stede blant annet for å bare gi spilleren følelsen av et stort, bredt univers å utforske, og naturligvis er det også mulig å samle ressurser og bygge baser på dem.

Men hvis du var nysgjerrig på hvor mange storbyer det er i spillet, så har vi nå svaret. I et oppfølgende intervju med IGN avslører regissør Todd Howard nemlig at det er totalt fire storbyer i Starfield, men at den ene av dem er den største de noensinne har laget.

Det er New Atlantis, som vi ser et glimt av i traileren, som er den største av dem:

"It has all the services you would expect, and you can work on your ship there, the factions touch that. But that's also the headquarters for Constellation, which is the faction that you join that is the last group of space explorers - kind of this NASA-meets-Indiana Jones-meets-The League of Extraordinary Gentleman [group]."

Forhåpentligvis er det også mange mindre bosetninger rundt omkring så spillet ikke føles altfor tomt.