Starfield kunne blitt eksklusivt på PlayStation 5

En rekke spillentusiaster begynte å lure da Microsoft kunngjorde at de skulle kjøpe ZeniMax og Bethesda kort tid etter at sistnevnte kunngjorde de tidseksklusive PlayStation 5-spillene Deathloop og Ghostwire Tokyo. Siden den gang har Hi-Fi Rush kommet eksklusivt til Xbox og PC, mens Starfield venter altså i september. Det viser seg at dette kunne utspilt seg veldig annerledes.

For The Verge følger med på rettsaken mellom Activision Blizzard/Microsoft og FTC, og forteller at Xbox-sjefen Phil Spencer avslørte en ganske spesiell grunn til at de kjøpte Bethesda da han måtte uttalelse seg:

"Da vi kjøpte ZeniMax var en av grunnene til det at Sony hadde inngått en avtale for Deathloop og Ghostwire om å betale Bethesda for ikke å levere disse spillene på Xbox. Så diskusjonen om Starfield da vi hørte at Starfield potensielt også ville ende opp med å hoppe over Xbox var: vi kan ikke være i en posisjon som en konsoll på tredjeplass der vi blir enda mer akterutseilt når det gjelder innholdseierskap, så vi har vært nødt til å sikre oss innhold for å forbli levedyktige i bransjen."

Spencer hevder altså at oppkjøpet av Bethesda blant annet skyldtes Sony sine forhandlinger med dem og at de var lei av PlayStation sine tidseksklusiver. Da gir det jo mening om de har forsøkt å snakke med Square Enix også...